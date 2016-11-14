Деканоідзе йде у відставку – джерела
Понеділок, 14 листопада 2016, 12:43
Глава Нацполіції України Хатія Деканоідзе йде у відставку.
Про це повідомляють джерела "Української правди" в оточенні Деканоідзе.
За словами самої Деканоідзе, вона відчуває великий опір, довкола багато ворогів.
У понеділок, 14 листопада, Деканоідзе скликає прес-конференцію, на якій, як очікується, вона оголосить про відставку.
Як відомо, минулого тижня, а саме 7 листопада, у відставку подав губернатор Одеської області Міхеіл Саакашвілі. Він звинуватив владу в корупції.
У понеділок, 14 листопада, стало відомо, що у відставку подає керівник Одеської митниці Юлія Марушевська.
Тетяна Кусок, УП