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Деканоідзе йде у відставку – джерела

Понеділок, 14 листопада 2016, 12:43
Деканоідзе йде у відставку – джерела

Глава Нацполіції України Хатія Деканоідзе йде у відставку.

Про це повідомляють джерела "Української правди" в оточенні Деканоідзе.

За словами самої Деканоідзе, вона відчуває великий опір, довкола багато ворогів.

У понеділок, 14 листопада, Деканоідзе скликає прес-конференцію, на якій, як очікується, вона оголосить про відставку.

Як відомо, минулого тижня, а саме 7 листопада, у відставку подав губернатор Одеської області Міхеіл Саакашвілі. Він звинуватив владу в корупції.

У понеділок, 14 листопада, стало відомо, що у відставку подає керівник Одеської митниці Юлія Марушевська.

Тетяна Кусок, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Деканоідзе
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