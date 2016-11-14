Деканоідзе обережно відповіла про плани

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Понеділок, 14 листопада 2016, 16:08

Хатія Деканоідзе поки не говорить про свої політичні плани, але має намір після звільнення з посади глави Національно поліції спершу зайнятися особистими справами.

Про це вона сказала на прес-конференції після оголошення про свою відставку.

На запитання про готовність приєднатися до нової політичної сили Міхеіла Саакашвілі, у яку можуть увійти вихідці з Грузії, які пішли з посад українських чиновників, – Деканоідзе відповіла:

"Я – не політик. Як голові Національної поліції мені закон забороняє бути політиком. Це в законі про національну поліцію написано. Я була людиною-менеджером правопорядку, яка робила свою роботу", – заявила Деканоідзе.

"Я зараз збираюся трошки зайнятися своїм сином, здоров'ям – і потім уже знову зустрінемося", – зізналася вона.

"Про майбутнє – уже в майбутньому" – сказала Деканоідзе.

Вона також сказала: "Я не повинна оцінювати свою відставку. Я сказала все у своїй заяві. Решту мають оцінювати наші дорогі, улюблені українці".

"А що стосується реформаторів-грузинів, я – громадянка України. У мене іншого громадянства немає, тож Україну в мене ніхто не відбере", – заявила також Деканоідзе.

Олена Рощенко, УП

Теми: Деканоідзе Саакашвілі
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