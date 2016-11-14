Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Деканоідзе обережно відповіла про плани

Понеділок, 14 листопада 2016, 15:08

Хатія Деканоідзе поки не говорить про свої політичні плани, але має намір після звільнення з посади глави Національно поліції спершу зайнятися особистими справами.

Про це вона сказала на прес-конференції після оголошення про свою відставку.

На запитання про готовність приєднатися до нової політичної сили Міхеіла Саакашвілі, у яку можуть увійти вихідці з Грузії, які пішли з посад українських чиновників, – Деканоідзе відповіла:

"Я – не політик. Як голові Національної поліції мені закон забороняє бути політиком. Це в законі про національну поліцію написано. Я була людиною-менеджером правопорядку, яка робила свою роботу", – заявила Деканоідзе.

"Я зараз збираюся трошки зайнятися своїм сином, здоров'ям – і потім уже знову зустрінемося", – зізналася вона.

"Про майбутнє – уже в майбутньому" – сказала Деканоідзе.

Вона також сказала: "Я не повинна оцінювати свою відставку. Я сказала все у своїй заяві. Решту мають оцінювати наші дорогі, улюблені українці".

"А що стосується реформаторів-грузинів, я – громадянка України. У мене іншого громадянства немає, тож Україну в мене ніхто не відбере", – заявила також Деканоідзе.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ДеканоідзеСаакашвілі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Деканоідзе
Деканоідзе про обвинувачення Геращенка: Я думала, існує дно, але дна немає!
Голова аналітичного центру CEDOS мітить на крісло в Міносвіти
Сина екс-судді КС залишили кандидатом у новий Верховний Суд
Останні новини
15:02
В Україні продовжує дешевшати паливо: актуальні ціни
15:01
ВІДЕОУ Львові протезують військового, якому в полоні ампутували руки й ноги
14:43
Варшава відреагувала на заяви Росії про затримання "польського шпигуна"
14:39
Ведмідь з Ямполя, якого врятували ЗСУ, оселився у Шотландії
14:30
Ключовий російський виробник БПЛА попри санкції нарощує виробництво: злиті документи
14:20
Росіяни намагаються створити військово-морську базу на окупованій території Грузії – Буданов
14:15
Politico пише, що в ЄС розлютились через рішення президента Євроради піти у відставку
14:07
Фільм "20 днів у Маріуполі" номінований на премію Американської гільдії режисерів
13:59
фото, відеоУкраїнська сноубордистка Данча потрапила в трійку призерок Кубка Європи 
13:54
Товарообіг України торік склав майже 100 мільярдів доларів: експорт суттєво нижчий за імпорт
Усі новини...
Реклама: