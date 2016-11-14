Климпуш-Цинцадзе не погоджувала кандидатуру Дєєвої для МВС

Віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе не давала згоди на призначення Анастасії Дєєвої заступником міністра внутрішніх справ.

Це повідомив депутат "Блоку Петра Порошенка" Олександр Черненко у Facebook і підтвердили в офісі віце-прем’єра.

Черненко нагадав слова голови МВС Арсена Авакова про те, що Дєєва пройшла співбесіду і була погоджена віце-прем’єром Іванною Климпуш-Цинцадзе. "Однак, пізніше слова про погодження Дєєвої профільним віце-прем’єром з допису Авакова зникли", – зазначив він.

"Зі своїх джерел я дізнався, що така співбесіда дійсно мала місце, але результат був протилежний тому, про який написав Аваков. Климпуш-Цинцадзе не погодила Дєєву, тим не менше призначення відбулося", – повідомив Черненко.

Джерела "Української правди" в офісі Климпуш-Цинцадзе повідомили, що співбесіда з Дєєвою була у вересні – і віце-прем’єр із євроінтеграції не поставила свій підпис на поданні й запропонувала додатково перевірити цю кандидатуру.

Однак на засіданні Кабінету міністрів Дєєву погодили у той час, коли Климпуш-Цинадзе була у відрядженні і не могла заперечити.

Процедуру формально не порушено, бо рішення приймає Кабмін, однак про погодження говорити не доводиться.

Як відомо, 11 листопада новим заступником міністра внутрішніх справ із питань євроінтеграції стала 24-річна Анастасія Дєєва.

Голова МВС Арсен Аваков вважає, що молода жінка зможе "оптимально супроводжувати поточні проекти, координувати проектний офіс під стратегічним керівництвом міністра, здійснювати комунікацію із іноземними партнерами".

Однак призначення Дєєвої викликало жваве обговорення громадськості. Крім того, мережу підірвали її інтимні знімки.

Чоловік Дєєвої Георгій заявив про цькування і пообіцяв позиви до ЗМІ через скандальні публікації про особисте життя Анастасії.

Олена Рощенко, Оксана Коваленко, УП