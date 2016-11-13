Аваков про заступницю: іноді 24-річний виграє у 50-річного на зразок мене

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков упевнений, що його нова заступниця Анастасія Дєєва впорається зі своїми функціями на цій посаді.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, коментуючи критику на адресу 24-річної Дєєвої.

"У нинішньому цивільному міністерстві, з якого виділена окремо Нацполіція - посада заступника міністра - це функція! І варто зрозуміти, що на ряд функцій в цій складній системі, якою є МВС - 24-річний або 30-річний, на жаль і ах, - виграє у досвідченого 50-річного, на зразок мене. Це нормально і це працює", - вважає Аваков.

За його словами, в одному з секторів роботи міністерства - 54 міжнародні проекти, "дуже важливі проекти, що визначають найчастіше найважливіші компоненти реформ".

За його словами, довгий час координацією цієї групи займався він і Ека Згуладзе, однак потім вирішили делегувати повноваження "прогресуючим працівникам" і виділити робочу функцію за цим напрямком окремому заступнику міністра.

"Після консультацій всередині, в тому числі й з ключовими іноземними партнерами, зі складу нашого проектного офісу ми визначили лідера - Анастасію Дєєву, дівчину, яка на наш погляд зможе оптимально супроводжувати поточні проекти, координувати проектний офіс під стратегічним керівництвом міністра, здійснювати комунікацію з іноземними партнерами. Це - функція заступника міністра Дєєвої. І тут немає місця ієрархії, тут рішення на чистих конкурентних перевагах з дуже конкретним обсягом роботи", - підкреслив Аваков.

Він зазначив, що Дєєва має диплом бакалавра з відзнакою Київського університету Шевченка, магістерський диплом "з чудовими результатами", вільно володіє англійською та французькою. Також за її плечима "півтора року чорнової роботи" в проектному офісі реформ.

"Висока працездатність і комунікабельність. Ні пояснювати нічого на вході не треба, ні входити в курс справи - про все знає і з усіма знайома. Для тієї функції, заради якої ми намітили мати цього заступник міністра - для мене все ОК", - написав міністр.

Коментуючи інтимні фото Дєєвої, викладені в інтернет, Аваков сказав: "Студентка не має право на приватні фото? Ханжество. Чи ви безтілесні, чи безстатеві, моралізуєте на яскравий одяг і оголені лінії? Нікого не цікавить, звичайно, що частина фото - непристойні вульгарні фальшивки... Лицеміри, червоніючи від праведності, кричать "Ату!!" Ліберальні Ви наші".

Він також зазначив, що призначення Дєєвої на посаду пройшло через Кабінет міністрів, з урахуванням ряду співбесід і проведеної спец-перевірки.

"Ті, хто говорить про порушення в процесі призначення - не розібралися", - вважає міністр.

"Молоду людину, яка енергійно працює - варто підтримати, вберегти від цькування і вад роз'їдаючої системи. Мотивувати її й домогтися результату. Це моя функція, в якій, сподіваюся, ви мене підтримаєте. А функція заступника міністра Анастасії Дєєвої описана вище - і давайте обговоримо її ефективність, давши їй час попрацювати. Упевнений, вона впорається!", - написав Аваков.

Як відомо, Дєєва була призначена на посаду заступника міністра 11 листопада.

Українська правда