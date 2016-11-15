Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада закликала ЄС згадати про солідарність і не грати на руку "Газпрому"

Вівторок, 15 листопада 2016, 10:43

Верховна Рада закликала партнерів з Європейського Союзу дотримуватися принципу солідарності та не допустити реалізації політично мотивованих проектів з будівництва газопроводів в обхід України.

"За" постанову № 5329 проголосували 264 нардепи.

"Верховна Рада підкреслює, що незважаючи на воєнну агресію з боку Російської Федерації, Україна, залишається надійним партнером у питанні транспортування природного газу до Європейського Союзу", – сказано в документі.

Український парламент підтверджує готовність до подальшого реформування енергетичної сфери та вчинення скоординованих дій із забезпечення більшої узгодженості енергетичної політики між Україною та державами-членами ЄС.

Рада висловлює глибоку стурбованість у зв’язку з намірами щодо будівництва транзитних газопроводів в обхід України та вважає, що їх реалізація а також надання додаткових можливостей ВАТ "Газпром" для збільшення об’ємів перекачки газу через існуючі газопроводи суперечить зокрема стратегії енергетичної безпеки ЄС, яка полягає у диверсифікації джерел та маршрутів енергопостачання.

Як відомо, у жовтні Єврокомісія надала російському концернові "Газпром" ширший доступ до газогону OPAL, що дозволить Росії прокачувати більше газу в Європу в обхід України.

Україна заявила, що це рішення ЄК є порушенням Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

Валентина Романенко, УП

Теми: Верховна РадагазРосіяЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Верховна Рада
У Раді пропонують відновити фінансове звітування партій
Комітет Ради рекомендує Комісії зі стандартів мови звільнитися "через дискредитацію держави"
Нардепка Плачкова склала мандат: у Раді новий "рекорд"
Останні новини
15:02
В Україні продовжує дешевшати паливо: актуальні ціни
15:01
ВІДЕОУ Львові протезують військового, якому в полоні ампутували руки й ноги
14:43
Варшава відреагувала на заяви Росії про затримання "польського шпигуна"
14:39
Ведмідь з Ямполя, якого врятували ЗСУ, оселився у Шотландії
14:30
Ключовий російський виробник БПЛА попри санкції нарощує виробництво: злиті документи
14:20
Росіяни намагаються створити військово-морську базу на окупованій території Грузії – Буданов
14:15
Politico пише, що в ЄС розлютились через рішення президента Євроради піти у відставку
14:07
Фільм "20 днів у Маріуполі" номінований на премію Американської гільдії режисерів
13:59
фото, відеоУкраїнська сноубордистка Данча потрапила в трійку призерок Кубка Європи 
13:54
Товарообіг України торік склав майже 100 мільярдів доларів: експорт суттєво нижчий за імпорт
Усі новини...
Реклама: