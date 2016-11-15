Біля Маріїнського парку збирають тітушок

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Вівторок, 15 листопада 2016, 11:59
Дмитро Гнап

Біля Маріїнського парку проходять юрби тітушок.

Про це повідомляє журналіст Дмитро Гнап на своїй сторінці в facebook.

"Як і не було цих трьох років. Тітушки знову біля Маріїнського", - написав Гнап.

Режисер об’єднання "Вавилон 13" Костянтин Кляцкін також пише про тітушок з боку Інститутської та про проплачених учасників мітингу.  

У свою чергу столична поліція заявляє, що поки що порушень громадського порядку не зафіксовано.

За безпекою слідкують близько 5 тисяч правоохоронців та військовослужбовців Національної гвардії України.

Як відомо, 15 листопада "Опоблок" оголосив проведення акцій протесту. Партія "Батьківщина" заявляє про "кризу влади".

Українська правда

Теми: мітинги акції
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Коментарі — 10
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IP: 93.75.250.---renuar pol15.11.2016 12:57
А де "патріоти"? Проукраїнські лицарі безкоштовного мітингування у підтримку державної фінансової системи, яку хоче розвалити московський карлик??
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IP: 185.17.127.---Volodymyr Kubicki15.11.2016 12:56
Слід було б уточнити, хто збирає тітушок. Тітушок збирає "Опозиційний блок", партія "За життя" Євгенія Мураєва і Вадима Рабіновича та інші представники 5_ої колони. Хто не знає тітушки - це ті, хто виходить на мітинги за гроші.
Краще вже б сиділи в інтернеті та писали про злочинну владу і про те, що всі крадуть і нічого не змінюється.
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IP: 94.178.222.---sensor+215.11.2016 12:55
Hakan Karzai:
Все наконец началось! России нужно теперь только подождать :)))))))
Д%бил, слово "россия" пишется с маленькой буквы, даже если оно - первое в предложении. Учи родной язык.
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IP: 94.178.222.---sensor+215.11.2016 12:53
Hakan Karzai:
Слава укрожопии, бандЭрам слава!
Харканчик, сгинь как роса на солнце, путинско-сталинский сатанист.
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IP: 91.243.218.---ukrru15.11.2016 12:49
Ничего не понимаю
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