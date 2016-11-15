Біля Маріїнського парку збирають тітушок
Біля Маріїнського парку проходять юрби тітушок.
Про це повідомляє журналіст Дмитро Гнап на своїй сторінці в facebook.
"Як і не було цих трьох років. Тітушки знову біля Маріїнського", - написав Гнап.
Режисер об’єднання "Вавилон 13" Костянтин Кляцкін також пише про тітушок з боку Інститутської та про проплачених учасників мітингу.
У свою чергу столична поліція заявляє, що поки що порушень громадського порядку не зафіксовано.
За безпекою слідкують близько 5 тисяч правоохоронців та військовослужбовців Національної гвардії України.
Як відомо, 15 листопада "Опоблок" оголосив проведення акцій протесту. Партія "Батьківщина" заявляє про "кризу влади".
Українська правда
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Краще вже б сиділи в інтернеті та писали про злочинну владу і про те, що всі крадуть і нічого не змінюється.
Все наконец началось! России нужно теперь только подождать :)))))))
Слава укрожопии, бандЭрам слава!