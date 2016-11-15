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На Інститутській поставили паркан і металошукачі в очікуванні акцій

Вівторок, 15 листопада 2016, 08:35
На Інститутській поставили паркан і металошукачі в очікуванні акцій
Христина Бердинських

У центрі Києва в очікуванні акцій протесту правоохоронці несуть посилену охорону.

Зокрема, на вулиці Інститутській поблизу урядового кварталу у вівторок перебуває багато представників Нацгвардії.

"Є металевий паркан і металошукачі, але прохід поки вільний", – пише журналістка Христина Бердинських у Twitter станом на 9:20.

Паркани встановлено біля виходу зі станції метро "Хрещатик" і на повороті на вулицю Садову, повідомляють "Українські новини".

На вході й виході в обмежену зону розміщено рамки металодетектора й близько 100 правоохоронців.

Водночас у вестибюлі станції метро "Хрещатик" збираються протестувальники.

Як відомо, вулицю Хрещатик правоохоронці вирішили перекрити через загрозу терактів.

На 15 листопада оголошено акції протесту ошуканих вкладників банків. Зокрема, їх підтримують "Опозиційний блок" представників попередньої влади та "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

Служба безпеки України заявляла, що 15 листопада акціями протесту ошуканих вкладників банків стартує Кремлівський план "Шатун" із дестабілізації ситуації в Україні.

"Українська правда" у Threads

Теми: акціїКиїв
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