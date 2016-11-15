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Біля Маріїнського парку збирають тітушок

Вівторок, 15 листопада 2016, 10:59
Біля Маріїнського парку збирають тітушок
Дмитро Гнап

Біля Маріїнського парку проходять юрби тітушок.

Про це повідомляє журналіст Дмитро Гнап на своїй сторінці в facebook.

"Як і не було цих трьох років. Тітушки знову біля Маріїнського", - написав Гнап.

Режисер об’єднання "Вавилон 13" Костянтин Кляцкін також пише про тітушок з боку Інститутської та про проплачених учасників мітингу.  

У свою чергу столична поліція заявляє, що поки що порушень громадського порядку не зафіксовано.

За безпекою слідкують близько 5 тисяч правоохоронців та військовослужбовців Національної гвардії України.

Як відомо, 15 листопада "Опоблок" оголосив проведення акцій протесту. Партія "Батьківщина" заявляє про "кризу влади".

Українська правда

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Теми: мітингиакції
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