Біля Маріїнського парку збирають тітушок

Біля Маріїнського парку проходять юрби тітушок.

Про це повідомляє журналіст Дмитро Гнап на своїй сторінці в facebook.

"Як і не було цих трьох років. Тітушки знову біля Маріїнського", - написав Гнап.

Режисер об’єднання "Вавилон 13" Костянтин Кляцкін також пише про тітушок з боку Інститутської та про проплачених учасників мітингу.

У свою чергу столична поліція заявляє, що поки що порушень громадського порядку не зафіксовано.

За безпекою слідкують близько 5 тисяч правоохоронців та військовослужбовців Національної гвардії України.

Як відомо, 15 листопада "Опоблок" оголосив проведення акцій протесту. Партія "Батьківщина" заявляє про "кризу влади".

Українська правда