Генпрокуратура кличе Порошенка на допит за два тижні

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Вівторок, 15 листопада 2016, 13:45

Генеральна прокуратура викликає на допит 29 листопада президента Петра Порошенка в справі про злочини проти активістів Євромайдану в січні-лютому 2014 року.

Про це начальник департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк повідомив "Українським новинам".

"Нещодавно направили повістку в Адміністрацію на 29 листопада", – сказав він.

За його словами, Порошенка викликають для допиту як свідка.

Час допиту президента Горбатюк не уточнив.

"Українська правда" звернулася до Адміністрації президента з проханням про коментар щодо цього.

Як відомо, 8 серпня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що колишніх й нинішніх високопосадовців викликають на допити у "майданівських справах".

Зокрема, у ГПУ анонсували допити Петра Порошенка після повернення зі Сполучених Штатів Америки.

Речник глави держави Святослав Цеголко заявляв, що Порошенко прибуде до слідчих після офіційного виклику на допит.

Теми: Порошенко Майдан Євромайдан Генпрокуратура
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