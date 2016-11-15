Генпрокуратура зовет Порошенко на допрос через две недели

Генеральная прокуратура вызывает на допрос 29 ноября президента Петра Порошенко по делу о преступлениях против активистов Евромайдана в январе-феврале 2014 года.

Об этом начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил "Українським новинам".

"Недавно направили повестку в Администрацию на 29 ноября", – сказал он.

По его словам, Порошенко вызывают для допроса как свидетеля.

Время допроса президента Горбатюк не уточнил.

"Украинская правда" обратилась в Администрацию президента с просьбой о комментарии по этому поводу.

Как известно, 8 августа генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что бывших и нынешних высокопоставленных лиц вызывают на допросы по "майдановским делам".

В частности, в ГПУ анонсировали допросы Петра Порошенко по возвращении из Соединенных Штатов Америки.

Пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко заявлял, что Порошенко прибудет к следователям после официального вызова на допрос.