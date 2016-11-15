Ляшко заявив, що на Шухевича готують замах

00
2
Вівторок, 15 листопада 2016, 13:52
Олег Терещенко

Голова Радикальної партії Олег Ляшко стверджує, що представники "московського ворога" мають намір вбити депутата від цієї партії Юрія Шухевича для дестабілізації ситуації в Україні.

Про це він заявив з трибуни Верховної Ради у вівторок. Поруч на трибуні з ним стояв сам Шухевич, а за нею – інші депутати від фракції. Сам Шухевич жодних заяв не зробив.

 

"Сьогодні відносно нашого колеги, політв'язня, Героя України, Юрія Шухевича була вчинена спроба цинічної провокації. Після цього ми отримали повідомлення з надійних джерел, що життю Юрія Шухевича загрожує небезпека. Що нашого колегу можуть убити, для того щоб використати це вбивство для дестабілізації ситуації в Україні, для реалізації московського плану підриву України зсередини", – заявив він.

На думку Ляшка, Шухевича хочуть використати "як сакральну жертву, як це було у випадку з Георгієм Гонгадзе".

У зв'язку з цим він звернувся до президента та голови СБУ з проханням звернути на це увагу та надати Шухевичу охорону. Самого Шухевича він закликав бути обережним та найближчий час не з'являтися в публічних місцях.

Як відомо у вівторок спікер Андрій Парубій, оголошуючи виступ Шухевича з трибуни, заявив, що той виступатиме від фракції "Батьківщина". Коли його вивели на трибуну, до нього підбіг Ляшко і почав голосно обурюватися, чому Шухевича оголосили від "Батьківщини" і закликав його "не розколювати фракцію".

У відповідь Шухевич повторював, що виступатиме не від "Батьківщини" і наполягав, що хоче виступити.

"Для чого ви даєте можливість розколювати фракцію? Я сказав, що підійду до вас після мого виступу", – заявив Ляшко.

"Не підійшли", – відповів Шухевич.

"Я у 80 років вас привів у депутати з поваги до вас! Я прошу поважати мене і не давати використовувати вас, шановну людину, в політичних маніпуляціях. Ви виступите від моєї фракції, членом якої ви є і від будь-якої іншої фракції, яка підпишеться (під виступом – ред.), але не від "Батьківщини", – сказав він.

Потім Ляшко вийшов на трибуну і звернувся до голови фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

"Те, що ви робите, Юля, це нечесно. Я не виводжу ваших депутатів від нашої фракції!" – заявив він.

Після цього Шухевич ще якийсь час залишався на трибуні і наполягав на виступі, однак Парубій заявив, що дві фракції – у тому числі Радикальної партії – наполягають на перерві і оголосив її. Ляшко і Андрій Лозовий відвели Шухевича під руки від трибуни.

За даними журналіста Тетяни Даниленко, виступити з трибуни Шухевича підмовила саме Тимошенко. За її словами, той мав намір "виголосити різку антипрезидентську промову, зі словами "імпічмент", "Мінськ", "тарифи". 

Як відомо, Юрій Шухевич є сином головнокомандувача УПА Романа Шухевича.

Олег Шанковський, УП

Теми: Ляшко убивство Тимошенко
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
В Раді Ляшко і Мосійчук побилися з екс-помічником Медведчука 15 листопада 2016, 12:52
Поліція відкрила справу за фактом бійки між Бойком та Ляшком 14 листопада 2016, 20:53
Опоблок заявляє, що план Кремля "Шатун" придумали в НФ 14 листопада 2016, 18:03
Коментарі — 2
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 91.222.168.---MR_Holms15.11.2016 14:04
...Ляшко вчера отхватил по рылу, а сегодня уже несет ахинею... вывод, Ляшка по голове бить нельзя... лучше веслом, или бейсбольной битой по "фаберже"...)
ВідповістиЗ цитатою
IP: 95.133.225.---Brokerman15.11.2016 14:03
Ляшко что-то задумал, чего-то испугался.. Кэшовец с вилами!
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Трамп не говорив з Путіним про Крим і Донбас – Пєсков
Поліція нарахувала у Києві 6 тисяч мітингарів. Виявили травмати
Ляшко заявив, що на Шухевича готують замах
У "Батьківщині" підозрюють, що Савченко робить власний проект
Усі новини
"Вище носа"

Ньюйоркці написали в метро, що думають про вибори

Відео

14 епізодів кіно, в яких зіграв Трамп