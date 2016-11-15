Ляшко заявив, що на Шухевича готують замах

Голова Радикальної партії Олег Ляшко стверджує, що представники "московського ворога" мають намір вбити депутата від цієї партії Юрія Шухевича для дестабілізації ситуації в Україні.

Про це він заявив з трибуни Верховної Ради у вівторок. Поруч на трибуні з ним стояв сам Шухевич, а за нею – інші депутати від фракції. Сам Шухевич жодних заяв не зробив.

"Сьогодні відносно нашого колеги, політв'язня, Героя України, Юрія Шухевича була вчинена спроба цинічної провокації. Після цього ми отримали повідомлення з надійних джерел, що життю Юрія Шухевича загрожує небезпека. Що нашого колегу можуть убити, для того щоб використати це вбивство для дестабілізації ситуації в Україні, для реалізації московського плану підриву України зсередини", – заявив він.

На думку Ляшка, Шухевича хочуть використати "як сакральну жертву, як це було у випадку з Георгієм Гонгадзе".

У зв'язку з цим він звернувся до президента та голови СБУ з проханням звернути на це увагу та надати Шухевичу охорону. Самого Шухевича він закликав бути обережним та найближчий час не з'являтися в публічних місцях.

Як відомо у вівторок спікер Андрій Парубій, оголошуючи виступ Шухевича з трибуни, заявив, що той виступатиме від фракції "Батьківщина". Коли його вивели на трибуну, до нього підбіг Ляшко і почав голосно обурюватися, чому Шухевича оголосили від "Батьківщини" і закликав його "не розколювати фракцію".

У відповідь Шухевич повторював, що виступатиме не від "Батьківщини" і наполягав, що хоче виступити.

"Для чого ви даєте можливість розколювати фракцію? Я сказав, що підійду до вас після мого виступу", – заявив Ляшко.

"Не підійшли", – відповів Шухевич.

"Я у 80 років вас привів у депутати з поваги до вас! Я прошу поважати мене і не давати використовувати вас, шановну людину, в політичних маніпуляціях. Ви виступите від моєї фракції, членом якої ви є і від будь-якої іншої фракції, яка підпишеться (під виступом – ред.), але не від "Батьківщини", – сказав він.

Потім Ляшко вийшов на трибуну і звернувся до голови фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

"Те, що ви робите, Юля, це нечесно. Я не виводжу ваших депутатів від нашої фракції!" – заявив він.

Після цього Шухевич ще якийсь час залишався на трибуні і наполягав на виступі, однак Парубій заявив, що дві фракції – у тому числі Радикальної партії – наполягають на перерві і оголосив її. Ляшко і Андрій Лозовий відвели Шухевича під руки від трибуни.

За даними журналіста Тетяни Даниленко, виступити з трибуни Шухевича підмовила саме Тимошенко. За її словами, той мав намір "виголосити різку антипрезидентську промову, зі словами "імпічмент", "Мінськ", "тарифи".

Як відомо, Юрій Шухевич є сином головнокомандувача УПА Романа Шухевича.

Олег Шанковський, УП