Кучма: Ще один Майдан Україна не витримає

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Вівторок, 15 листопада 2016, 19:32

Другий президент України, представник України в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма вважає недоцільною організацію масових акцій протесту.

Про це він сказав журналістам у вівторок в Києві, відповідаючи на запитання про його ставлення до нинішніх акцій протесту, зокрема, проплачених, передає "Інтерфакс-Україна".

"А у нас раніше не за гроші виходили? Добровільно? Моя позиція сьогодні однозначна: Україна знаходиться в такому стані, де такий непередбачений крок може закінчитися для країни погано", - сказав він.

"Я неодноразово звертався (до представників влади – ред.) - і один на один, і публічно: сьогодні потрібно відкинути всі чвари і об'єднатися заради завтрашнього дня України ", - сказав Кучма.

За його словами, черговий Майдан Україна не витримає: "Ми не витримаємо Майдан. Це не буде перший і другий Майдан, це буде щось страшніше. Давайте подумаємо, скільки на руках зброї. А якщо зброя на руках є, воно обов'язково стріляє. Потрібно дуже обережно дивитися на всі процеси".

У той же час він підкреслив, що "є підстави критикувати" деякі рішення нинішньої влади.

Як відомо, у вівторок поліція повідомила, що в різноманітних акціях у центрі Києва 15 листопада беруть участь близько 6 тисяч громадян.

Теми: Майдан Кучма
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Коментарі — 5
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IP: 178.155.6.---Игорь Николенко15.11.2016 21:51
Разговор ни о чём.
Для майдана нужны: спонсор, информационная раскрутка в СМИ, мощная внешняя поддержка, многочисленная ударная группа, недовольство властью народных масс.
На данный момент пазл не складывается. В наличии лишь холопы-терпилы. Не переломятся. Ещё лет 20 потерпят.
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IP: 178.155.6.---Игорь Николенко15.11.2016 21:47
Dolento:
Пусть Кучма приберёт Порошенко? Так вы ж за эту тварь голосовали! После того, как он пошёл ради кресла на кровь и разрушение страны. Что изменилось?Dolento:
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IP: 94.74.124.---Dolento15.11.2016 21:40
Ще не скоро відійде Україна від того, що зробив з нею Кучма, та олігархат, хресним батьком якого він є ! І лякалки його ні до чого, нехай він прибере своїх бандитів з високих кабінетів !
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IP: 91.225.121.---DND15.11.2016 21:04
Кучма валюнтариські знищив колгоспи, які придумав Чаянов як елемент занятості для людей в альтернативній економіці, і що тепер селянам робити? Бурбони захапали і профукали матеріальні цінності і землю, теж саме і заводи та фабрики. Банки або бакроти або штучно знищені і жожне правління не сіло років на 10 з повною конфіскацією. Тож бурбонам запропоновано в Конституційний спосіб піти геть, ан ні клопи досидятся доки їх не спалить чергова революція, Звичайно відірватись від корита тяжко, проте і народу терпіти мерзотників і бездарів теж тяжко, адже за косяки влади народ платить і кровью і гаманцем. Влада це не ТОВ бурбонів це воля народу, тому йдіть на вибори або на шибениці вибір за бурбонами.
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IP: 93.75.36.---formalin15.11.2016 20:51
Як цікаво... А злочинців у владі, виходить, вона повинна терпіти і далі???
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