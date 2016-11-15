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Поліція нарахувала у Києві 6 тисяч мітингарів. Виявили травмати

Вівторок, 15 листопада 2016, 13:06

В різноманітних акціях у центрі Києва 15 листопада беруть участь близько 6 тисяч громадян.

Про це інформує прес-центр столичної поліції.

"Станом 12.30 у масових заходах беруть участь близько 6 тисяч громадян", – повідомляє поліція.

За даними правоохоронців, усі акції проходять спокійно.

 

Водночас у кількох осіб під час поверхневого огляду поліцейські виявили зареєстровану травматичну зброю.

"З усіма проведена профілактична бесіда щодо недоцільності перебування у місцях масових заходів людей зі зброєю", – сказано в повідомленні від 13.00.

 

За даними "Українських новин", станом на 13:00 мітингувальники звільнили вулицю Грушевського для проїзду автотранспорту, а основна маса протестувальників перейшла на вулицю Шовковичну.

У той же час на площі Конституції триває мирна акція протесту, в якій беруть участь близько 300 осіб, частина з яких перемістилася в Маріїнський парк. Біля парку раніше журналісти виявили "тітушок".

Як повідомлялось, згідно з наданими заявками, в Києві 15 листопада проходять масові заходи. Публічну безпеку забезпечують близько 5 тисяч правоохоронців та військовослужбовців Національної гвардії.

Теми: акції
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