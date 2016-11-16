ОБСЄ вияснила скільки платили мітингарям під НБУ

Учасники мітингу під Національним банком України розповіли спостерігачам ОБСЄ, що за участь у демонстрації їм заплатять суму, що дорівнює в еквіваленті 10 доларам США.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 14 листопада.

У Києві члени Місії спостерігали за масовим зібранням поряд з будівлею Національного банку України, яке було організоване політичною партією "За життя". За їх даними на мітингу були присутні близько 1 200 осіб (70 % з яких — літні жінки).

Протестувальники тимчасово заблокували вулицю перед будівлею банку. Члени Місії бачили, що край натовпу стояли приблизно 20–30 молодих чоловіків у цивільному одязі, які зупиняли людей, що намагалися залишити демонстрацію, і запитували їх, куди ті прямують. Ці молодики також зупинили спостерігачів, заявивши, що вони є членами "групи швидкого реагування" політичної партії "За життя".

Два демонстранти порізно розповіли спостерігачам, що за участь у демонстрації їм заплатять суму, що дорівнює в еквіваленті 10 доларам США.

Як повідомлялося, у Києві вранці 15 листопада відбувалися одразу кілька мітингів під урядовими будівлями. Зокрема, з боку Верховної Ради на дорозі на вулиці Грушевського зібралося кілька сотень людей із прапорами "Досить! Час діяти", а навпроти НБУ на вулиці Інститутській стояли люди з прапорами "За життя" партії Євгена Мураєва та ініціативи "5.10" Геннадія Балашова.

Журналісти й користувачі соцмереж повідомляли про те, що кілька розрізнених мітингів біля Верховної Ради та Національного банку виглядають дуже організованими. Їм передували повідомлення про пошук людей для мітингів за гроші.

Раніше Служба безпеки України заявляла, що 15 листопада акціями протесту ошуканих вкладників банків стартує Кремлівський план "Шатун" із дестабілізації ситуації в Україні.