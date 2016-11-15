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У Києві два "мітинги", вулицю Грушевського перекрито

Вівторок, 15 листопада 2016, 10:07
У Києві два мітинги, вулицю Грушевського перекрито
Роман Кравець, УП

У Києві вранці 15 листопада відбуваються одразу кілька мітингів під урядовими будівлями.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди".

 
Фото УП

Зокрема, з боку Верховної Ради на дорозі на вулиці Грушевського зібралося кілька сотень людей із прапорами "Досить! Час діяти".

Здебільшого це люди старшого віку.

 

Кілька учасників акції відмовилися називатися, і зізналися, що не знають, куди вони мають рухатися.

 
фото Ольги Федорченко
 
фото Ольги Федорченко

Так само прямо біля входу у Верховну Раду знаходиться інша група людей з прапорами банків. Вони вигукують: "Гонтарєву геть, банду геть".

 

Поблизу м. Арсенальна, що неподалік від парламентської будівлі, також зібралися люди.

Мітингувальники мають на рукавах синьо-жовті стрічки.

 

Інше зібрання людей перебуває під Національним банком України.

 

Це також часто люди похилого віку сумнівного вигляду. Їх там близько 300-400, переважно вони гуртуються та намагаються грітися.

Навпроти НБУ на вулиці Інститутській стоїть дві сцени – ініціативи "5.10" Геннадія Балашова та "За життя" Євгена Мураєва.

Входи у Нацбанк заблоковані Нацгвардією і поліцією.

Як помітив кореспондент УП, між автобусами організатори роздають прапори. Люди тримають по 2-3 прапори одночасно.

У центрі Києва правоохоронці несуть посилену охорону у зв’язку з запланованими мітингами. Зранку у вівторок на вулиці Інститутській уже стояли металевий паркан і металошукачі.

Раніше Служба безпеки України заявляла, що 15 листопада акціями протесту ошуканих вкладників банків стартує Кремлівський план "Шатун" із дестабілізації ситуації в Україні.

Роман Кравець. Роман Романюк, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Київакції
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