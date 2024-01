СБУ: Росія планує акції в Україні, щоб відклали "безвіз". Причетний Мартиросян

Росія готується провести в Україні в листопаді низку акцій із заворушеннями, щоб скомпрометувати Україну в очах європейської спільноти та завадити запровадженню безвізового режиму з Євросоюзом.

Про це заявив начальник департаменту захисту національної державності СБУ Анатолій Дублик на брифінгу.

"Служба безпеки та Служба зовнішньої розвідки України отримали оперативні матеріали, які викривають плани РФ з масштабної дестабілізації ситуації в Україні, старт якої заплановано на 15 листопада", – йдеться у заяві двох відомств.

"Ці розвідувальні дані в цілому збігаються зі змістом так званого плану "Шатун" – масиву інформації, вилученої з поштової скриньки радника президента Російської Федерації Владислава Суркова – і свідчать про початок його здійснення", – сказав Дублик.

За задумом провокаторів, 15 листопада нібито почнеться всеукраїнська акція протесту банківських вкладників, а 17 листопада вона продовжиться темою підвищення тарифів.

За даними СБУ та Зовнішньої розвідки, керує реалізацією цього плану перший заступник Суркова Ардзінба, а контакт з політичними рухами та громадськими організаціями в Україні, задіяними у акціях "напряму чи всліпу", здійснює громадянин Вірменії Мартиросян.

Мета плану – внутрішня дестабілізація, організація дострокових парламентських виборів з метою приведення до влади проросійських сил і ревізії зовнішньополітичного курсу України.

Спецслужби зафіксували виїзди окремих осіб до РФ для отримання фінансування та інструкцій із проведення акцій. Ще Росія розраховує використати "всліпу" низку рухів.

"Старт активних дій заплановано на 15 листопада – з всеукраїнської акції протесту банківських вкладників. З 17 листопада основний акцент протестних акцій зміщується на питання підвищення тарифів", – заявив Дублик.

"Протест" має перерости в блокування урядових структур, розширенням претензій та вимог до влади. За задумом російських кураторів, акціям протесту планується створити видимість масової підтримки, зокрема вже розгорнута активна агітація в соціальних мережах із закликами всілякої допомоги "протестантам", – додав він.

За інформацією СБУ та СЗР, російські "сценаристи" запланували масові заворушення й навіть загибель "низки учасників акцій протесту".

"Першою контрольно-проміжною датою визначено 24 листопада, коли має відбутися саміт Україна – ЄС, присвячений фіналізації питання про надання Україні безвізового режиму", – заявив Дублик і додав, що мета провокаторів – це питання відкласти.

Крім того, сказав Дублик, протягом другої половини листопада – початку грудня планується проведення сесій кількох обласних рад, які "під гаслами децентралізації вимагатимуть практики договірних відносин" між Кабінетом міністрів та місцевими радами.

Низка обласних рад ще раніше ухвалила такі рішення, і СБУ відомо, "яка з політичних сил була ініціатором його постановки на порядок денний". Порушено кримінальне провадження.

"У регіонах планується проведення форумів громад із подальшим проведенням підсумкового Всеукраїнського форуму місцевих рад. Прямих вимог федералізації не передбачається – натомість обрана стратегія "повзучої ерозії" центральної влади", – передбачають спецслужби.

Водночас із дестабілізацією в Києві Кремль планує загострення і на фронті, про що вже свідчить посилення напруги, інтенсифікації обстрілів до найвищого за рік рівня, провокування локальних сутичок, тощо.

"Мета – загнати українську владу в глухий кут і вести наступ з двох боків – зовні та зсередини. Наголошуємо, що отримана інформація повністю відображена в "Плані першочергових заходів по дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні "Шатун", підготовленому в АП РФ", – заявив Дублик.

