Українським спортсменам за 4-6 місце на Олімпіаді також дадуть премії

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Середа, 16 листопада 2016, 12:12

Українським спортсменам, які зайняли на літній Олімпіаді в Ріо 4-6 місця, видадуть одноразову премію – від 25 до 50 тисяч гривень.

Таку постанову ухвалив Кабінет міністрів на своєму засіданні у середу, 16 листопада.

Отже, згідно із рішенням уряду, спортсмени, які посіли на Олімпіаді 4-6 місця, отримають одноразову премію: за 4 місце – 50 тисяч гривень, 5 – 35 тисяч, 6 – 25 тисяч.

 
Спортсмени, які посіли 4-6 місця, також отримають грошові премії. На фото - Богдан Нікішин, збірна України з фехтування. 4 місце на Оліміпіаді
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Із відповідною ініціативою виступило Міністерство спорту. Так, заступник міністра зазначив, що у світі зростає конкуренція і слід мотивувати спортсменів, а також запобігти їхній міграції.

У Мінспорті нагадали, що свої грошові винагороди вже отримали олімпійці, які посіли 1-3 місце, проте спортсмени, які посіли  4,5,6 місця на минулій Олімпіаді, також варті винагороди.

При цьому у відомстві зазначили, що Мінфін та Мінекономрозвитку виступили проти такої ініціативи. Однак Мінспорт вирішив виділити наявні у відомства кошти, не вимагаючи додаткового виділення фінансів.

Кабмін схвалив таке рішення.

Тетяна Кусок, УП

Теми: Олімпіада
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