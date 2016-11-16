Украинским спортсменам за 4-6 место на Олимпиаде также дадут премии
Украинским спортсменам, занявшим на летней Олимпиаде в Рио 4-6 места, выдадут одноразовую премию - от 25 до 50 тысяч гривен.
Такое постановление принял Кабинет министров на своем заседании в среду, 16 ноября.
Согласно решению правительства, спортсмены, занявшие на Олимпиаде 4-6 места, получат одноразовую премию: за 4 место - 50 тысяч гривен, 5 - 35 тысяч, 6 - 25 тысяч.
С соответствующей инициативой выступило Министерство спорта. Так, заместитель министра отметил, что в мире растет конкуренция и следует мотивировать спортсменов, а также предотвратить их миграцию.
В Минспорте напомнили, что свои денежные вознаграждения уже получили олимпийцы, занявшие 1-3 место, однако спортсмены, занявшие 4,5,6 места на прошлой Олимпиаде, также стоят вознаграждения.
При этом в ведомстве отметили, что Минфин и Минэкономразвития выступили против такой инициативы. Однако Минспорта решило выделить имеющиеся у ведомства средства, не требуя дополнительного выделения финансов.
Кабмин одобрил такое решение.
Татьяна Кусок, УП