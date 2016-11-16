Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українським спортсменам за 4-6 місце на Олімпіаді також дадуть премії

Середа, 16 листопада 2016, 11:12

Українським спортсменам, які зайняли на літній Олімпіаді в Ріо 4-6 місця, видадуть одноразову премію – від 25 до 50 тисяч гривень.

Таку постанову ухвалив Кабінет міністрів на своєму засіданні у середу, 16 листопада.

Отже, згідно із рішенням уряду, спортсмени, які посіли на Олімпіаді 4-6 місця, отримають одноразову премію: за 4 місце – 50 тисяч гривень, 5 – 35 тисяч, 6 – 25 тисяч.

 
Спортсмени, які посіли 4-6 місця, також отримають грошові премії. На фото - Богдан Нікішин, збірна України з фехтування. 4 місце на Оліміпіаді
сегодня

Із відповідною ініціативою виступило Міністерство спорту. Так, заступник міністра зазначив, що у світі зростає конкуренція і слід мотивувати спортсменів, а також запобігти їхній міграції.

У Мінспорті нагадали, що свої грошові винагороди вже отримали олімпійці, які посіли 1-3 місце, проте спортсмени, які посіли  4,5,6 місця на минулій Олімпіаді, також варті винагороди.

При цьому у відомстві зазначили, що Мінфін та Мінекономрозвитку виступили проти такої ініціативи. Однак Мінспорт вирішив виділити наявні у відомства кошти, не вимагаючи додаткового виділення фінансів.

Кабмін схвалив таке рішення.

Тетяна Кусок, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Олімпіада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Олімпіада
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
Міжнародний олімпійський комітет став на бік агресора: як відновити справедливість
Глава МОК хоче, щоб росіяни та білоруси взяли участь в Олімпіаді
Останні новини
15:03
Арахамія пояснив, що не сподобалося Комітету у законопроєкті про мобілізацію
15:02
В Україні продовжує дешевшати паливо: актуальні ціни
15:01
ВІДЕОУ Львові протезують військового, якому в полоні ампутували руки й ноги
14:43
Варшава відреагувала на заяви Росії про затримання "польського шпигуна"
14:39
Ведмідь з Ямполя, якого врятували ЗСУ, оселився у Шотландії
14:30
Ключовий російський виробник БПЛА попри санкції нарощує виробництво: злиті документи
14:20
Росіяни намагаються створити військово-морську базу на окупованій території Грузії – Буданов
14:15
Politico пише, що в ЄС розлютились через рішення президента Євроради піти у відставку
14:07
Фільм "20 днів у Маріуполі" номінований на премію Американської гільдії режисерів
13:59
фото, відеоУкраїнська сноубордистка Данча потрапила в трійку призерок Кубка Європи 
Усі новини...
Реклама: