Медведєв запропонував перейменувати американо на "русіано"

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв запропонував перейменувати каву американо на "русіано".

На церемонії підписання угод за підсумками засідання Євразійської міжурядової ради глава російського уряду похвалив колег з Білорусі за те, що вони "вели себе виключно конструктивно".

У відповідь білоруський прем'єр Андрій Кобяков сказав, що в цьому йому допомогла східна кава.

"Каже, дайте мені американо. Це взагалі неполіткоректно звучить!" - сказав Медведєв, звертаючись до одного з учасників засідання ради, і запропонував перейменувати каву.

"Русіано", - знайшов нову назву для напою російський прем'єр.

РИА Новости