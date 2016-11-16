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Медведєв запропонував перейменувати американо на "русіано"

Середа, 16 листопада 2016, 19:33

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв запропонував перейменувати каву американо на "русіано".

На церемонії підписання угод за підсумками засідання Євразійської міжурядової ради глава російського уряду похвалив колег з Білорусі за те, що вони "вели себе виключно конструктивно".

У відповідь білоруський прем'єр Андрій Кобяков сказав, що в цьому йому допомогла східна кава.

"Каже, дайте мені американо. Це взагалі неполіткоректно звучить!" - сказав Медведєв, звертаючись до одного з учасників засідання ради, і запропонував перейменувати каву.

"Русіано", - знайшов нову назву для напою російський прем'єр.

РИА Новости

"Українська правда" у Threads

Теми: Росія
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