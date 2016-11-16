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Медведев предложил переименовать американо в "русиано"

Среда, 16 ноября 2016, 19:33

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил переименовать кофе американо в "русиано".

На церемонии подписания соглашений по итогам заседания Евразийского межправительственного совета глава российского правительства похвалил коллег из Белоруссии за то, что они "вели себя исключительно конструктивно".

В ответ белорусский премьер Андрей Кобяков сказал, что в этом ему помог восточный кофе.

"Говорит, дайте мне американо. Это вообще неполиткорректно звучит!" — сказал Медведев, обращаясь к одному из участников заседания совета, и предложил переименовать кофе.

"Русиано", — нашел новое название для напитка российский премьер.

РИА Новости

Темы: Росcия
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