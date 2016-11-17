Трамп уже зателефонував майже 30 лідерам інших країн

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Четвер, 17 листопада 2016, 02:36

Штаб обраного президента США Дональда Трампа опублікував список лідерів держав, з якими він або кандидат на пост віце-президента Майк Пенс спілкувалися по телефону з моменту перемоги Трампа на виборах.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Команда Трампа опублікувала список в середу, після того як в The New York Times з'явилася стаття про те, що багато світових лідерів не можуть додзвонитися до обраного президента Штатів.

Видання нагадує, що в понеділок Трамп зідзвонився з президентом РФ Володимиром Путіним.

У вівторок відбулася його розмова з українським президентом Петром Порошенком. Інформація про розмову Трампа і Порошенка була опублікована на сайті глави України. Однак штаб Трампа не публікував новину про розмову з українським президентом.

Крім Путіна і Порошенко, в список входять президент Аргентини Маурісіо Макрі, прем'єр-міністр Австралії Малкольм Тернбулл, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, голова КНР Сі Цзіньпін, президент Колумбії Хуан Мануель Сантос Кальдерон, президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі, прем'єр-міністр Данії Ларс Люкке Расмуссен, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд, прем'єр-міністр Ірландії Енда Кенні, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

Крім того, Трамп зідзвонився з прем'єр-міністром Італії Маттео Ренці, прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе, королем Йорданії Абдаллой II, прем'єр-міністром Лівани Саадом аль-Харірі, президентом Мексики Енріке Пенья Ньєто, прем'єр-міністром Нової Зеландії Джоном Кі, еміром Катару Тамімом бін Хамад аль-Тані, прем'єр-міністром Індії Нарендрой Моді.

Також в список тих, з ким поспілкувався Трамп, увійшли президент Кореї Пак Кин Хе, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд, прем'єр-міністр Туреччини Біна Йилдирим, наслідний принц ОАЕ Мохаммед бін Зайд аль-Нахайян, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей, генсек ООН Пан Гі Мун.                                                                                                                                              

Теми: США
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