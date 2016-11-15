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Порошенко запросив Трампа до себе

Вівторок, 15 листопада 2016, 21:03

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з обраним президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Український президент привітав Трампа з перемогою на виборах та запевнив у готовності до активного співробітництва з новою Адміністрацією в інтересах зміцнення стратегічного партнерства.

Порошенко також наголосив на важливості продовження рішучої підтримки України з боку Вашингтона у протидії російській агресії та здійсненні необхідних реформ.

Співрозмовники домовилися про продовження контактів, в тому числі про проведення двосторонньої зустрічі.

Глава української держави запросив Дональда Трампа здійснити візит в Україну у зручний час.

Як відомо, 14 листопада президент Росії Володимир Путін та новообраний президент США Дональд Трамп домовилися нормалізувати відносини між країнами.

Українська правда

Теми: ПорошенкоСШАТрамп
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