Порошенко запросив Трампа до себе
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з обраним президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Український президент привітав Трампа з перемогою на виборах та запевнив у готовності до активного співробітництва з новою Адміністрацією в інтересах зміцнення стратегічного партнерства.
Порошенко також наголосив на важливості продовження рішучої підтримки України з боку Вашингтона у протидії російській агресії та здійсненні необхідних реформ.
Співрозмовники домовилися про продовження контактів, в тому числі про проведення двосторонньої зустрічі.
Глава української держави запросив Дональда Трампа здійснити візит в Україну у зручний час.
Як відомо, 14 листопада президент Росії Володимир Путін та новообраний президент США Дональд Трамп домовилися нормалізувати відносини між країнами.
Українська правда