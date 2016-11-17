СБУ розповіла про деталі затримання львівського чиновника на хабарі

Начальник управління житлового господарства міської ради Львова Юрій Голець був затриманий під час отримання "відкату" від комерційної структури за сприяння в укладанні договорів на роботи з ремонту будинків та благоустрою міста.

Про це повідомляє СБУ.

"Співробітники спецслужби з’ясували, що за вже укладені угоди на майже два мільйони гривень посадовець вимагав 5-8 % від суми залежно від різновиду робіт. Задокументовано також домовленість начальника управління з бізнесменами посприяти підписанню нових договорів на 8 мільйонів гривень", – заявили у відомстві.

Гольця затримали у центрі міста під час отримання чергової частини хабара у розмірі 80 тисяч гривень. Наразі відбуваються обшуки у приміщенні Львівської міської ради.

Відкрито кримінальне провадження, тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

У свою чергу генпрокурор Юрій Луценко опублікував на своїй сторінці у Facebook фото затриманого Гольця з відкритим обличчям (на фотографіях СБУ воно було приховане) і додав, що Голець вже розповів про розміри "відкатів".

"Начальник управління житлового господарства міськради люб'язно пояснює, що раніше за підряди треба було платити долю у 10% від вартості робіт. Але в ці кризові часи – 7%. А от за вивіз сміття взагалі – 5%! Військова прокуратура разом з СБУ взяли цю піранью на гарячому", – написав він.

Як відомо, раніше про затримання Гольця за хабар повідомили львівські ЗМІ. За їхніми даними, він отримав не 80, а 90 тисяч гривень, а загалом вимагав 800 тисяч.

Також у декількох чиновників львівської мерії у четвер проходять обшуки.

Наприкінці жовтня прокуратура Львівської області оголосила Гольцю про підозру щодо незаконного поводження з відходами на Грибовицькому сміттєзвалищі, на якому в травні внаслідок пожежі і зсуву загинули люди.

Втім, як зазначав на початку листопада прокурор Львівщини Юрій Квятківський, Гольця так і не відсторонили від роботи. Суд відпустив його під особисте зобов'язання.