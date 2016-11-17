Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Львівського чиновника, підозрюваного у справі звалища, взяли на хабарі – ЗМІ

Четвер, 17 листопада 2016, 10:14
Львівського чиновника, підозрюваного у справі звалища, взяли на хабарі – ЗМІ

У четвер співробітники військової прокуратури затримали начальника управління житлового господарства Львівської міської ради Юрія Гольця за підозрою в отриманні хабара розміром 90 тис. грн.

Про це повідомляє львівський сайт "Варіанти" з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

За даними джерел, загалом Голець вимагав 800 тис. грн.

У свою чергу сайт zaxid.net повідомляє, що кабінет першого заступника мера Львова Віктора Пушкарьова обшукують представники СБУ.

Причини обшуку наразі невідомі, представники СБУ відмовляються спілкуватись з журналістами, до кабінету, де перебуває Пушкарьов, нікого не допускають.

Як відомо, наприкінці жовтня прокуратура Львівської області оголосила Гольцю про підозру щодо незаконного поводження з відходами на Грибовицькому сміттєзвалищі, на якому в травні внаслідок пожежі і зсуву загинули люди.

Втім, як зазначав на початку листопада прокурор Львівщини Юрій Квятківський, Гольця так і не відсторонили від роботи. Суд відпустив його під особисте зобов'язання.

Кілька днів тому силовики проводили обшуки в Львівській міськраді, у тому числі – в кабінеті мера Львова Андрія Садового. Ці обшуки обурили мера, який заявив про підрив інвестиційного клімату в місті.

У відповідь генпрокурор Юрій Луценко звинуватив Садового у продажі 23 га землі за значно заниженою ціною в обхід рішення міськради.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Львівхабар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Львів
Зеленський у Львові взяв участь у молебні за Україну
Командири "Азова" обіцяють іще сказати своє слово в бою
Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії
Останні новини
15:21
Бізнес продовжує наполягати на ризиках Нацстратегії доходів - заява
15:21
Медведєв під час візиту Сунака до Києва пригрозив війною Британії
15:03
Арахамія пояснив, що не сподобалося Комітету у законопроєкті про мобілізацію
15:02
В Україні продовжує дешевшати паливо: актуальні ціни
15:01
ВІДЕОУ Львові протезують військового, якому в полоні ампутували руки й ноги
14:43
Варшава відреагувала на заяви Росії про затримання "польського шпигуна"
14:39
Ведмідь з Ямполя, якого врятували ЗСУ, оселився у Шотландії
14:30
Ключовий російський виробник БПЛА попри санкції нарощує виробництво: злиті документи
14:20
Росіяни намагаються створити військово-морську базу на окупованій території Грузії – Буданов
14:15
Politico пише, що в ЄС розлютились через рішення президента Євроради піти у відставку
Усі новини...
Реклама: