Лещенко закликає Порошенка втрутитися у ситуацію з Найємом і Заліщук

Депутат від "Блоку Петра Порошенка" Сергій Лещенко закликає президента розібратися з виключенням із міжнародних делегацій його соратників Мустафи Найєма та Світлани Заліщук.

"Я закликаю президента втрутитися в ситуацію, яка стосується Мустафи та Світлани", – сказав він на брифінгу у Верховній Раді.

"І натомість покарати людей у своєму оточенні, які підставили його під світову ганьбу, коли він 15 хвилин розповідав про міжнародну політику, про внутрішньоукраїнські справи з людиною, яка представилися президентом Киргизстану, а насправді ним не була, а була звичайним актором, мета якого була дискредитувати українського президента", – додав Лещенко.

Як відомо, 14 листопада на засіданні фракції БПП Світлану Заліщук виключили з делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи, Мустафу Найєма – з делегації у Парламентській асамблеї НАТО за те, що вони з липня є членами партії "Демократичний альянс".

Крім того, з делегації у Парламентському вимірі Центральноєвропейської ініціативи виключили Наталію Новак (БПП) за те, що вона планувала увійти у партію "Хвиля".

Заліщук назвала це рішення несправедливим, Найєм вважає такий крок помстою Порошенка, а Новак – політичною розправою і "гонінням на інакомислення".

Олена Рощенко, УП