Лещенко закликає Порошенка втрутитися у ситуацію з Найємом і Заліщук

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Четвер, 17 листопада 2016, 15:31

Депутат від "Блоку Петра Порошенка" Сергій Лещенко закликає президента розібратися з виключенням із міжнародних делегацій його соратників Мустафи Найєма та Світлани Заліщук.

"Я закликаю президента втрутитися в ситуацію, яка стосується Мустафи та Світлани", – сказав він на брифінгу у Верховній Раді.

"І натомість покарати людей у своєму оточенні, які підставили його під світову ганьбу, коли він 15 хвилин розповідав про міжнародну політику, про внутрішньоукраїнські справи з людиною, яка представилися президентом Киргизстану, а насправді ним не була, а була звичайним актором, мета якого була дискредитувати українського президента", – додав Лещенко.

Як відомо, 14 листопада на засіданні фракції БПП Світлану Заліщук виключили з делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи, Мустафу Найєма – з делегації у Парламентській асамблеї НАТО за те, що вони з липня є членами партії "Демократичний альянс".

Крім того, з делегації у Парламентському вимірі Центральноєвропейської ініціативи виключили Наталію Новак (БПП) за те, що вона планувала увійти у партію "Хвиля".

Заліщук назвала це рішення несправедливим, Найєм вважає такий крок помстою Порошенка, а Новак – політичною розправою і "гонінням на інакомислення".

Олена Рощенко, УП

Теми: БПП Порошенко Лещенко
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Коментарі — 2
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IP: 82.117.250.---George1117.11.2016 16:18
petrius:
Правильно ушёл из бпп.
а он ушел из БПП?
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IP: 217.118.83.---petrius17.11.2016 16:00
Порошенко на свалку истории. Пусть торгует шоколадками после окончания срока, у него это лучше получается, чем реформировать свою Родину. На словах хрюкает о реформах, на деле их саботирует, коррупция какой была, такой и остаётся. Наем - новый политик и за такими как он будущее Украины. Правильно ушёл из бпп.
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