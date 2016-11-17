Рада знову відмовилася взятися за санкції проти Януковича і Ко

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Четвер, 17 листопада 2016, 16:56

Верховна Рада знову не змогла включити до порядку денного проект постанови про внесення на розгляд РНБО пропозицію про застосування санкцій щодо екс-президента Віктора Януковича та його оточення.

За це проголосували лише 174 депутати при 226 необхідних.

Виступаючи перед голосуванням, депутат від "Народного фронту" Вікторія Сюмар закликала депутатів підтримати цю постанову.

"Весь цивілізований світ наклав на них санкції. Їх не пускають в цивілізовані країни. Там заарештовані їхні активи. Це зробили всі, окрім України. Чому? Та напевне тому, що у Януковича в цьому залі багато друзів. В цьому є хоч якась логіка, чи це просто суцільний дурдом? Це можна пояснити людям взагалі після розстрілів на Майдані, що в нас досі не запроваджені санкції проти Віктора Януковича і його родини?" – сказала вона.

Постанова передбачала застосування санкцій проти Януковича і ще 20 екс-чиновників та олігархів з його оточення, зокрема – Миколи Азарова, Дмитра Фірташа, Віталія Захарченка, Віктора Пшонки, братів Клюєвих, Сергія Курченка, Сергія Арбузова, Юрія Іванющенка та інших.

Як відомо, 15 листопада Рада також не змогла внести цю постанову в порядок денний.

Олег Шанковський, УП

Теми: Янукович санкції Верховна Рада
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Коментарі — 5
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IP: 188.190.54.---Shablo17.11.2016 19:17
И нужна нам такая зРада? Привет от Кузьмы (пусть смотрит с Небес) и Зеленского. Скоро, ребятки, скоро!.. А вы сами доиграетесь.
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IP: 46.185.96.---tema kirev17.11.2016 19:14
Заняться нечем Раде? Лучше бы с реформами разобрались, а то одно разочарование три года подряд.
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IP: 178.92.157.---sensor+217.11.2016 18:35
kerubino:
Давно всім ясно ,що більшість ВР це перші вороги Украінського народу і держави і всю цю злочинну зграю вже давно пора розігнати .
Стропы парашюта сначала спрячьте. Волохаются по земле.
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IP: 95.108.225.---kerubino17.11.2016 18:07
Давно всім ясно ,що більшість ВР це перші вороги Украінського народу і держави і всю цю злочинну зграю вже давно пора розігнати .
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IP: 178.92.157.---sensor+217.11.2016 17:04
А где кто как голосовал? Ну окупационный блок то понятно, давайте статистику по остальным.
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