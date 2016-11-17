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Рада снова отказалась взяться за санкции против Януковича и Ко

Четверг, 17 ноября 2016, 15:56

Верховная Рада снова не смогла включить в повестку дня проект постановления о внесении на рассмотрение СНБО предложения о применении санкций в отношении экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

За это проголосовали только 174 депутата при 226 необходимых.

Выступая перед голосованием, депутат от "Народного фронта" Виктория Сюмар призвала депутатов поддержать это постановление.

"Весь цивилизованный мир наложил на них санкции. Их не пускают в цивилизованные страны. Там арестованы их активы. Это сделали все, кроме Украины. Почему? Да наверное потому, что у Януковича в этом зале много друзей. В этом есть хоть какая-то логика, или это просто сплошной дурдом? Это можно объяснить людям вообще после расстрелов на Майдане, что у нас до сих пор не введены санкции против Виктора Януковича и его семьи?" – сказала она.

Постановление предусматривало применение санкций против Януковича и еще 20 экс-чиновников и олигархов из его окружения, в частности – Николая Азарова, Дмитрия Фирташа, Виталия Захарченко, Виктора Пшонки, братьев Клюевых, Сергея Курченко, Сергея Арбузова, Юрия Иванющенко и других.

Как известно, 15 ноября Рада также не смогла внести это постановление в повестку дня.

Олег Шанковский, УП

Темы: ЯнуковичсанкцииВерховная Рада
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