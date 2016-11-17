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Рада знову відмовилася взятися за санкції проти Януковича і Ко

Четвер, 17 листопада 2016, 15:56

Верховна Рада знову не змогла включити до порядку денного проект постанови про внесення на розгляд РНБО пропозицію про застосування санкцій щодо екс-президента Віктора Януковича та його оточення.

За це проголосували лише 174 депутати при 226 необхідних.

Виступаючи перед голосуванням, депутат від "Народного фронту" Вікторія Сюмар закликала депутатів підтримати цю постанову.

"Весь цивілізований світ наклав на них санкції. Їх не пускають в цивілізовані країни. Там заарештовані їхні активи. Це зробили всі, окрім України. Чому? Та напевне тому, що у Януковича в цьому залі багато друзів. В цьому є хоч якась логіка, чи це просто суцільний дурдом? Це можна пояснити людям взагалі після розстрілів на Майдані, що в нас досі не запроваджені санкції проти Віктора Януковича і його родини?" – сказала вона.

Постанова передбачала застосування санкцій проти Януковича і ще 20 екс-чиновників та олігархів з його оточення, зокрема – Миколи Азарова, Дмитра Фірташа, Віталія Захарченка, Віктора Пшонки, братів Клюєвих, Сергія Курченка, Сергія Арбузова, Юрія Іванющенка та інших.

Як відомо, 15 листопада Рада також не змогла внести цю постанову в порядок денний.

Олег Шанковський, УП

Теми: ЯнуковичсанкціїВерховна Рада
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