Країни-члени ЄС вирішили, коли запрацює український безвіз

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Четвер, 17 листопада 2016, 17:10

Безвізовий режим для України та Грузії набудуть чинності одночасно зі стартом роботи нового механізму призупинення "безвізу", узгодження якого зараз завершується.

Таке рішення ухвалене комітетом постійних представників кран-членів ЄС, оприлюднене в четвер на сайті Ради Євросоюзу.

"17 листопада Комітет постійних представників (Coreper) узгодив, від імені Ради ЄС, позицію для переговорів щодо лібералізації візового режиму для України.

Він підтвердив пропозицію Комісії надати для безвізового в'їзду для громадян ЄС під час поїздок на територію України і для громадян цієї країни під час поїздок в ЄС, на термін перебування до 90 днів протягом 180-денного періоду" - йдеться в повідомленні.

"Рада вважає, що набуття чинності лібералізації візового режиму для України відбудеться одночасно із набуттям чинності нового механізму призупинення (безвізового режиму)", - вирішив Coreper.

Таким чином, Україна отримає безвізовий режим одночасно з Грузією, щодо якої таке рішення вже було схвалене раніше.

Призупинення безвізового режиму буде можливе в разі, якщо міграція з окремої країн різко зросте і залишатиметься аномально високою протягом значного періоду (очікується, що йтиметься про 3 місяці).

"Надавши зелене світло (цьому рішенню), Рада ЄС продемонструвала свою прихильність безвізовому режиму для громадян України, беручи до уваги, що всі вимоги (Плану дій візової лібералізації) були виконані.

Справжні реформи слід заохочувати", - заявив Петр Яворчик, представник словацького головування в ЄС.

Європейска правда

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Коментарі — 9
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IP: 178.92.157.---sensor+217.11.2016 19:17
Bratiichuk:
Якщо не в лоб, то по лобі. Тепер "механізм" призупинення будуть обговорювати роками. А коли його обговорять, то почнуть обговорювати механізм старту: початковий-проміжний- головний. Якщо коротко, то давно пора послати той ЄС на 3 букви та братися самим за розум.
Опять шото не то? Ну никак вам не угодить.
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IP: 188.166.0.---fhntv198017.11.2016 18:16
Молодец Петро, в конце концов, как говаривал Ходжа Насредин либо ишак сдохнет, либо падишах откинется.
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IP: 194.9.36.---Dm Gr17.11.2016 18:02
мані воно дістало ото їхнє нудіння. Шо там в тій Європі? НА палаци, та красу дивитися? ТАк добродії не забувайте, що левова частка тієї краси з нашої країни. Чому? А тому що казнокради з країн 3-го ешелону полюбляють вкластися в Лондон, Тоскану, Відень, Прагу. ТУт крадуть, а туди вкладаються і податки там справно платять. Через так і кричить ЕС щоб на Россію санкції не накладати, бо там бабло.
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IP: 77.122.237.---avdweb17.11.2016 17:58
ПаровозЪ:
Вони не плюють нам в пику... Вони - блюють!
и на это ,согласитесь, есть причины.
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IP: 157.158.16.---Bratiichuk17.11.2016 17:41
Якщо не в лоб, то по лобі. Тепер "механізм" призупинення будуть обговорювати роками. А коли його обговорять, то почнуть обговорювати механізм старту: початковий-проміжний- головний. Якщо коротко, то давно пора послати той ЄС на 3 букви та братися самим за розум.
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