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Члены ЕС решили, когда заработает украинский безвиз - официально

Четверг, 17 ноября 2016, 16:10
Члены ЕС решили, когда заработает украинский безвиз - официально

Безвизовый режим для Украины и Грузии вступит в силу одновременно со стартом работы нового механизма приостановления "безвиза", согласование которого сейчас завершается.

Такое решение принято комитетом постоянных представителей государств-членов ЕС и опубликовано в четверг на сайте Совета Евросоюза.

"17 ноября Комитет постоянных представителей (Coreper) согласовал, от имени Совета ЕС, позицию для переговоров относительно либерализации визового режима для Украины.

Он подтвердил предложение Комиссии предоставить согласие на безвизовый въезд для граждан ЕС во время поездок на территорию Украины и для граждан этой страны во время поездок в ЕС на срок пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода", - говорится в сообщении.

"Совет считает, что вступление в силу либерализации визового режима для Украины состоится одновременно со вступлением в силу нового механизма приостановления (безвизового режима)", - решил Coreper.

Таким образом, Украина получит безвизовый режим одновременно с Грузией, в отношении которой такое решение уже было принято ранее.

Приостановка безвизового режима будет возможна в случае, если миграция из отдельных стран резко возрастет и будет оставаться аномально высокой в течение значительного периода (ожидается, что речь пойдет о 3 месяцах).

"Предоставив зеленый свет (этому решению), Совет ЕС продемонстрировала свою приверженность безвизовому режиму для граждан Украины, принимая во внимание, что все требования Плана действий визовой либерализации) были выполнены.

Настоящие реформы следует поощрять", - заявил Петр Яворчик, представитель словацкого председательства в ЕС.

Европейская правда

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