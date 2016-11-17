Країни-члени ЄС вирішили, коли запрацює український безвіз

Безвізовий режим для України та Грузії набудуть чинності одночасно зі стартом роботи нового механізму призупинення "безвізу", узгодження якого зараз завершується.

Таке рішення ухвалене комітетом постійних представників кран-членів ЄС, оприлюднене в четвер на сайті Ради Євросоюзу.

"17 листопада Комітет постійних представників (Coreper) узгодив, від імені Ради ЄС, позицію для переговорів щодо лібералізації візового режиму для України.

Він підтвердив пропозицію Комісії надати для безвізового в'їзду для громадян ЄС під час поїздок на територію України і для громадян цієї країни під час поїздок в ЄС, на термін перебування до 90 днів протягом 180-денного періоду" - йдеться в повідомленні.

"Рада вважає, що набуття чинності лібералізації візового режиму для України відбудеться одночасно із набуттям чинності нового механізму призупинення (безвізового режиму)", - вирішив Coreper.

Таким чином, Україна отримає безвізовий режим одночасно з Грузією, щодо якої таке рішення вже було схвалене раніше.

Призупинення безвізового режиму буде можливе в разі, якщо міграція з окремих країн різко зросте і залишатиметься аномально високою протягом значного періоду (очікується, що йтиметься про 3 місяці).

"Надавши зелене світло (цьому рішенню), Рада ЄС продемонструвала свою прихильність безвізовому режиму для громадян України, беручи до уваги, що всі вимоги (Плану дій візової лібералізації) були виконані.

Справжні реформи слід заохочувати", - заявив Петр Яворчик, представник словацького головування в ЄС.

Європейска правда