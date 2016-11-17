Стали відомі імена нардепів, яких має покарати НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції повинно покарати 4 нардепів, які не повідомили НАЗК про зміни у майновому стані з 1 вересня.

Про це "Українській правді" повідомило джерело в Генпрокуратурі.

Зокрема йдеться про позафракційного нардепа Володимира Мисика, який продав Lexus LX 570, 2010 р.в. за 100 тисяч гривень.

Другий – нардеп з "Волі народу" Сергій Мельничук, який купив автомобіль Toyota Land Cruiser, 2012 року випуску за 0,5 млн грн.

Третім нардепом, які не повідомили про зміну майнового стану, є Іван Мірошніченко з "Самопомочі", який купив мотоцикл Harley-Davidson, 2012 року випуску за 141 тис. грн.

Четвертий – Мустафа Найєм з БПП, який купив автомобіль Honda Accord, 2010 року за 364 тыс. грн.

В коментарі "Українській правді" Найєм сказав: "В мене є повідомлення з НАЗК про те, що вони врахували зміну мого майнового стану із запізненням у 3 дні, що стало наслідком технічних проблем сайту НАЗК".

"Я публічно повідомив про купівлю автомобіля, а також, що про це заявляю НАЗК. І в разі необхідності слідчі Генпрокуратури могли переконатися в цьому з публічних джерел інформації", - сказав нардеп.

"Знаючи про звернення Генпрокуратури я вже повідомив апарат ГПУ і готовий надати всю інформацію", - додав він.

Як відомо, у четвер ГПУ повідомила, що 4 народних депутатів не повідомили Національне агентство з питань запобігання корупції про суттєві зміни в майновому стані.

Роман Кравець, Олександр Шумілін, УП