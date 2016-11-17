Стали відомі імена нардепів, яких має покарати НАЗК

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Четвер, 17 листопада 2016, 19:39

Національне агентство з питань запобігання корупції повинно покарати 4 нардепів, які не повідомили НАЗК про зміни у майновому стані з 1 вересня.

Про це "Українській правді" повідомило джерело в Генпрокуратурі.

Зокрема йдеться про позафракційного нардепа Володимира Мисика, який продав Lexus LX 570, 2010 р.в. за 100 тисяч гривень.

Другий – нардеп з "Волі народу" Сергій Мельничук, який купив автомобіль Toyota Land Cruiser, 2012 року випуску за 0,5 млн грн.

Третім нардепом, які не повідомили про зміну майнового стану, є Іван Мірошніченко з "Самопомочі", який купив мотоцикл Harley-Davidson, 2012 року випуску за 141 тис. грн.

Четвертий – Мустафа Найєм з БПП, який купив автомобіль Honda Accord, 2010 року за 364 тыс. грн.

В коментарі "Українській правді" Найєм сказав: "В мене є повідомлення з НАЗК про те, що вони врахували зміну мого майнового стану із запізненням у 3 дні, що стало наслідком технічних проблем сайту НАЗК".

"Я публічно повідомив про купівлю автомобіля, а також, що про це заявляю НАЗК. І в разі необхідності слідчі Генпрокуратури могли переконатися в цьому з публічних джерел інформації", - сказав нардеп.

"Знаючи про звернення Генпрокуратури я вже повідомив апарат ГПУ і готовий надати всю інформацію",  - додав він.

Як відомо, у четвер ГПУ повідомила, що 4 народних депутатів не повідомили Національне агентство з питань запобігання корупції про суттєві зміни в майновому стані.

Роман Кравець, Олександр Шумілін, УП

Теми: НАЗК Генпрокуратура декларація
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Коментарі — 2
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IP: 41.33.152.---CiTo17.11.2016 20:56
Продав Лексус, навіть 2010 року, за 100000 грн? Це шутка від цього Мисика? Самонемічний Мірошниченко купив мотоцикл Харлей 2012 року за 141 тис. грн.?!!! Це вони думають що народ, який їх , бл......ть годує - дебіли? Ох, як же хочеться їх розігнати без вихідного пособія прямо зараз. Але треба спочатку, щоб ці сволочі прийняли новий закон про вибори такий, як треба суспільству. Треба їх доколупувати на це. Але ох, як же ж хочеться прямо сьогодні!!!!!!
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IP: 78.36.36.---Vadim Slutsky17.11.2016 20:32
Ну, теперь я спокоен: коррупция будет побеждена!
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