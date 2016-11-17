Стали известны имена нардепов, которых должно наказать НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции должно наказать 4 нардепов, не сообщивших НАПК об изменениях в имущественном состоянии с 1 сентября.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в Генпрокуратуре.

В частности речь идет о внефракционном нардепе Владимира Мысыка, который продал Lexus LX 570, 2010 г.в. за 100 тысяч гривен.

Второй – нардеп из "Воли народа" Сергей Мельничук, который купил автомобиль Toyota Land Cruiser 2012 года выпуска за 0,5 млн грн.

Третьим нардепом, не сообщившим об изменении имущественного положения, является Иван Мирошниченко с "взаимопомощи", который купил мотоцикл Harley-Davidson 2012 года выпуска за 141 тыс. грн.

Четвертый – Мустафа Найем из БПП, который купил автомобиль Honda Accord 2010 года за 364 тыс. грн.

В комментарии "Украинской правде" Найем сказал: "У меня есть сообщение из НАПК о том, что они учли изменение моего имущественного состояния с опозданием в 3 дня, что стало следствием технических проблем сайта НАПК".

"Я публично сообщил о покупке автомобиля, а также, что об этом заявляю НАПК. И в случае необходимости следователи Генпрокуратуры могли убедиться в этом из публичных источников информации", - сказал нардеп.

"Зная об обращении Генпрокуратуры, я уже сообщил аппарат ГПУ и готов предоставить всю информацию", - добавил он.

Как известно, в четверг ГПУ сообщила, что 4 народных депутатов не сообщили Национальное агентство по предупреждению коррупции о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Роман Кравец, Александр Шумилин, УП