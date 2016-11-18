Порошенко повернув у Раду закон про підтримку кінематографії

Президент Петро Порошенко скористався правом вето та повернув до парламенту зі своїми пропозиціями Закон України "Про державну підтримку кінематографії в Україні".

Про це повідомляє прес-служба президента.

Глава держави відзначає, що Закон "Про державну підтримку кінематографії в Україні", що надійшов на підпис, безумовно, має ряд позитивних норм, які сприятимуть створенню умов для розвитку кіновиробництва, впровадженню прозорих процедур здійснення фінансування проектів, закладе підґрунтя для забезпечення прав інтелектуальної власності тощо.

Водночас, Президент повернув згаданий Закон до Верховної Ради України із пропозиціями для доопрацювання, з метою приведення його положень у відповідність із вимогами Конституції України, Бюджетного кодексу України, узгодження з нормами інших законодавчих актів.

Президент вбачає за доцільне доопрацювати запропонований Законом механізм надання державної субвенції для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених суб’єктом кінематографії при виробництві фільму, з урахуванням принципів, визначених бюджетним і податковим законодавством, виклавши його в окремому законі.

Відзначається, що проектом державного бюджету на 2017 рік передбачено 500 млн гривень на розвиток українського кінематографа.