Зеленського закликають ветувати закон, який обмежив доступ до реєстрів, зокрема, до майна посадовців

Ірина БалачукСереда, 27 серпня 2025, 12:49
Зеленського закликають ветувати закон, який обмежив доступ до реєстрів, зокрема, до майна посадовців
Президент Володимир Зеленський. Фото ОП

Чотири десятки громадських організацій закликають президента Володимира Зеленського ветувати закон № 11533, який обмежив доступ до електронних реєстрів, зокрема, до даних про нерухомість посадовців.

Джерело: звернення низки організацій, яке є у розпорядженні "Української правди"

Дослівно зі звернення: "Закликаємо президента застосувати вето до законопроєкту №11533 та повернути його до парламенту для врахування зазначених змін, а саме:

Обмежити доступ до інформації не щодо всіх юридичних осіб, а виключно щодо підприємств ОПК.

Забезпечити збереження авторизованого електронного доступу до адрес, кадастрових номерів та власників об’єктів нерухомості й земельних ділянок, крім випадків, коли обмеження прямо пов’язане із захистом оборони.

Гарантувати електронний доступ до реєстрів для ідентифікованих користувачів".

Деталі: У ГО наголосили, що прийнятий 21 серпня закон обмежив доступ до низки реєстрів про відомості, які "пов'язані із забезпеченням національної безпеки і оборони", а також електронний доступ до відомостей про місцезнаходження та кадастровий номер нерухомого майна всіх юридичних осіб.

Згідно зі змінами, замість точної адреси в публічних реєстрах дозволяється зазначати лише область, район і місто; кадастрові номери земельних ділянок приховають від публічного доступу; всі юридичні особи можуть у реєстрах вказувати будь-яку контактну адресу, яка не обов’язково є фактичною; також обмежать доступ до інформації про об’єкти інтелектуальної власності.

Активісти нагадали, що під час розгляду законопроєкту Міністерство цифрової трансформації, Міністерство юстиції, Комітет ВР з питань антикорупційної політики та Спеціалізована антикорупційна прокуратура зазначали, що документ потребує доопрацювання для забезпечення балансу між обмеженням доступу до цієї інформації та суспільним інтересом.  

"Законотворці унеможливили електронний доступ, доступ через Дію, водночас залишили можливість отримати паперовий витяг з Реєстру речових прав, що ставить під сумнів доцільність таких обмежень, адже електронний витяг також оформляється після ідентифікації запитувача", – йдеться у зверненні.

Представники ГО наголошують, що закон суттєво звужує та обмежує доступ до інформації не лише для потенційних покупців нерухомих об’єктів та земельних об’єктів, а й ускладнює викриття корупційних правопорушень. Крім того, він ускладнює роботу нотаріату, арбітражних керуючих та інших фахівців у сферах, де потрібно опрацьовувати та співставляти дані про власників нерухомого майна. 

"Законопроект обмежує доступ до відомостей про місцезнаходження ВСІХ юридичних осіб, а не лише тих, які пов'язані з оборонно-промисловим комплексом, що є вкрай непропорційним обмеженням і створює корупційну лагуну для тих, хто хоче приховати майно, зареєструвавши чи перереєструвавши його на юридичну особу", – йдеться у зверненні.

У ГО акцентували, що ВР ухвалила законопроєкт без обговорення на профільному комітеті перед другим читанням та у скороченій процедурі, без врахування пропозицій центральних органів виконавчої влади.

"Таким чином, законопроект не розв’язує безпекове питання, адже доступ до відомостей залишається, ускладнюється лише робота добросовісних користувачів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших реєстрів. Він також створює корупційну нішу для недоброчесних політиків, бізнесу", – йдеться у зверненні.

Документ підписали:

  1. Антикорупційний штаб,
  2. Closed Data Conference,
  3. Центр економічної стратегії,
  4. Харківський антикорупційний центр,
  5. Асоціація відкритих даних,
  6. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій,
  7. Антикорупційний центр МЕЖА,
  8. NGL.media,
  9. Рух ЧЕСНО,
  10. Інститут Законодавчих Ідей,
  11. Центр досліджень фіскальної політики,
  12. Основи Свідомості,
  13. Онлайн-медіа "Четверта влада",
  14. Агенція міських ініціатив,
  15. Запорізький центр розслідувань,
  16. Центр політико-правових реформ,
  17. Інститут аналітики та адвокації,
  18. "Слідство.Інфо",
  19. Інститут розвитку та захисту демократії,
  20. Інтернет-видання "Полтавська хвиля",
  21. Інтернет-видання "Сіль.Медіа",
  22. Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції (ACREC),
  23. Центр журналістських розслідувань "Сила правди",
  24. Жіночий Антикорупційний Рух,
  25. Онлайн-медіа ЖАР.INFO,
  26. Код 21,
  27. ZAXID.NET,
  28. Медіа група "Прихист",
  29. Детектор медіа,
  30. Проти Корупції,
  31. Інформаційне агентство "Хроніки",
  32. Фундація соціальних інновацій "З країни в Україну",
  33. Аналітичний центр StateWatch,
  34. Онлайн-видання КУРС (kurs.if.ua),
  35. Рідне місто,
  36. Громадська рада при Вишгородській РДА,
  37. Онлайн-видання Ґвара Медіа,
  38. Онлайн-видання "Кавун.City" (kavun.city),
  39. Онлайн-видання "Антикорупційний вимір"

