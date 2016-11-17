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Порошенко вернул в Раду закон о поддержке кинематографии

Четверг, 17 ноября 2016, 23:31

Президент Петр Порошенко воспользовался правом вето и вернул в парламент со своими предложениями Закон Украины "О государственной поддержке кинематографии в Украине".

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства отмечает, что Закон "О государственной поддержке кинематографии в Украине", который поступил на подпись, безусловно, имеет ряд положительных норм, способствующих созданию условий для развития кинопроизводства, внедрению прозрачных процедур осуществления финансирования проектов, заложит основу для обеспечения прав интеллектуальной собственности и т.д. .

В то же время, Президент вернул упомянутый Закон в Верховную Раду Украины с предложениями для доработки с целью приведения его положений в соответствие с требованиями Конституции Украины, Бюджетного кодекса Украины, согласования с нормами других законодательных актов.

Президент считает целесообразным доработать предложенный Законом механизм предоставления государственной субвенции для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных субъектом кинематографии при производстве фильма, с учетом принципов, определенных бюджетным и налоговым законодательством, изложив его в отдельном законе.

Отмечается, что проектом государственного бюджета на 2017 год предусмотрено 500 млн гривен на развитие украинского кинематографа.

Темы: Порошенкокиновето
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