Порошенко вивів Пашинського з наглядової ради "Укроборонпрому"

Президент України Петро Порошенко припинив повноваження члена наглядової ради "Укроборонпрому" народного депутата Сергія Пашинського (Фракція "Блок Петра Порошенка").

Про це свідчить указ, опублікований на сайті президента.

" На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 17 березня 2014 року № 309 "Про членів Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром" припинити повноваження члена Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром" С.Пашинського", - йдеться в указі.

Даний указ набирає чинності з дня його опублікування.