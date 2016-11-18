Порошенко вивів Пашинського з наглядової ради "Укроборонпрому"

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П'ятниця, 18 листопада 2016, 02:19

Президент України Петро Порошенко припинив повноваження члена наглядової ради "Укроборонпрому" народного депутата Сергія Пашинського (Фракція "Блок Петра Порошенка").

Про це свідчить указ, опублікований на сайті президента.

" На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 17 березня 2014 року № 309 "Про членів Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром" припинити повноваження члена Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром" С.Пашинського", - йдеться в указі.

Даний указ набирає чинності з дня його опублікування.

Теми: Укроборонпром Порошенко Пашинський
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