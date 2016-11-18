Порошенко вывел Пашинского из набсовета "Укроборонпрома"

Президент Украины Петр Порошенко прекратил полномочия члена набсовета "Укроборонпрома" народного депутата Сергея Пашинского (фракция "Народний фронт").

Об этом свидетельствует указ, опубликованный на сайте президента.

"На частичное изменение ст.1 указа президента Украины от 17 марта 2014 года №309 "О членах наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" прекратить полномочия члена наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" С.Пашинского", - говорится в указе.

Данный указ вступает в силу со дня его опубликования.