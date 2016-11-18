Порошенко вивів Пашинського з наглядової ради "Укроборонпрому"
П'ятниця, 18 листопада 2016, 01:19
Президент України Петро Порошенко припинив повноваження члена наглядової ради "Укроборонпрому" народного депутата Сергія Пашинського (Фракція "Народний фронт").
Про це свідчить указ, опублікований на сайті президента.
" На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 17 березня 2014 року № 309 "Про членів Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром" припинити повноваження члена Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром" С.Пашинського", - йдеться в указі.
Даний указ набирає чинності з дня його опублікування.