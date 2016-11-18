Росія розгортає мережу терактів в Україні – Луценко
Росія хоче провести на території України низку терористичних актів.
Про це під час брифінгу повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.
Він повідомив, що 16 вересня у Рівному убили майора Івана Мамчура, який працював у рівненському СІЗО.
За допомогою дослідження ДНК було встановлено убивць. Їхні сліди лишились на пістолеті та недопалках сигарет.
17 листопада під час спроби перетину кордону з РФ затримали одного із підозрюваних, жителя Маріуполя на прізвище Смородінов.
"Смородінов повідомив, що вчинив вбивство Мамчура на замовлення ФСБ, оскільки Мамчур раніше проходив службу у спецпідрозділах ЗСУ в зоні АТО", - сказав Луценко.
"Росія розгортає мережу терористичних актів на нашій території", - резюмував генпрокурор.
За словами Луценка, Україна перебуває у стані неоголошеної, але реальної війни.
Як відомо, голова СБУ заявив, що вони запобігли вбивству злочинним угрупованням, керованим з Росії, екс-офіцера російських спецслужб, який раніше перейшов на сторону України, блогера Іллі Богданова.
Тетяна Кусок, УП
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