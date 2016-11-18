Россия разворачивает сеть терактов в Украине – Луценко

Россия хочет провести на территории Украины ряд террористических актов.

Об этом во время брифинга сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Он сообщил, что 16 сентября в Ровно убили майора Ивана Мамчура, который работал в ровенском СИЗО.

С помощью ДНК-анализа были установлены убийцы. Их следы остались на пистолете и окурках.

17 ноября во время попытки пересечения границы с РФ задержали одного из подозреваемых, жителя Мариуполя по фамилии Смородинов.

"Смородинов сообщил, что совершил убийство Мамчура по заказу ФСБ, поскольку Мамчур ранее проходил службу в спецподразделениях ВСУ в зоне АТО", - сказал Луценко.

"Россия разворачивает сеть террористических актов на нашей территории", - резюмировал генпрокурор.

По словам Луценко, Украина находится в состоянии необъявленной, но реальной войны.

Как известно, глава СБУ заявил, что они предотвратили убийство экс-офицера российских спецслужб, который ранее перешел на сторону Украины, блогера Ильи Богданова.

Татьяна Кусок, УП