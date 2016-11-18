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СБУ завадила вбивству екс-співробітника ФСБ РФ

П'ятниця, 18 листопада 2016, 12:47
Ілля Богданов
fakty.ua

Українські правоохоронці запобігли вбивству злочинним угрупованням, керованим з Росії, екс-офіцера російських спецслужб, який раніше перейшов на сторону України, блогера Іллі Богданова.

Про відповідну спецоперацію на брифінгу у п'ятницю розповів глава СБУ Василь Грицак.

За словами Грицака, було затримано групу громадян України, які дали свідчення, що до цього злочину причетний колишній депутат Харківської обласної ради Володимир Розсоха.

 
Журналістам показали живого Богданова
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Глава СБУ зазначив, що це вже друга спроба замаху на Богданова, першій була спецслужба запобігла в лютому 2015 року.

У жовтні 2015 року був затриманий кілер, який був засуджений до 8,5 років в'язниці. За словами Грицака, він був завербований співробітниками ФСБ в російському Бєлгороді.

"На цей раз ми отримали інформацію, що Іллю Богданова викрали, незаконно утримують і планують переправити в Російській Федерації", - повідомив глава СБУ.

За його словами, Богданова викрали в Києві і переправили до Харкова. За задумом російських кураторів, його мали вбити, а труп переправити до Росії.

Всього в цій справі - троє затриманих.

Про зникнення в Києві Богданова стало відомо 14 листопада.

Валентина Романенко, Роман Кравець, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: СБУ
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