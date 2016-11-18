Луценко взявся за колонію, в якій сидів

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П'ятниця, 18 листопада 2016, 14:13

У п'ятницю в Менській колонії в Чернігівській області відбуваються обшуки.

Про це під час брифінгу заявив генпрокурор Юрій Луценко.

"Сьогодні, наприклад, (обшуки відбуваються) в Менській колонії, також не чужій мені. Виявилося, що заступник (керівника) за гроші відпускав в'язнів на умовно-дострокове звільнення", – сказав він.

Луценко запевнив, що обшуки у Львівській міській раді є законними і додав, що обшуки також проходили у кабінетах чиновників Кривого Рогу.

Він заявив, що всі силові органи України працюють злагоджено і запевнив, що політики в їхніх діях нема.

Як відомо, Луценко сидів у цій колонії в часи Януковича понад два роки.

Олег Шанковський, УП

Теми: Луценко в'язниця Генпрокуратура
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