МВФ вимагає ув'язнити українських чиновників-корупціонерів

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П'ятниця, 18 листопада 2016, 15:02

Міжнародний валютний фонд зазначає, що попри певний поступ у боротьбі з корупцією в Україні, досі не затримані високопосадовці-корупціонери.

Про це йдеться у заяві місії, оприлюдненій у п'ятницю.

"У той час як був досягнутий певний прогрес у створенні нових інститутів, в тому числі Національного антикорупційного бюро України, а також публікації декларацій активів посадових осіб високого рівня… відчутних результатів в переслідуванні і засудженні корумпованих чиновників високого рівня і вилучення доходів від корупції досі не досягнуто", - сказано у заяві місії.  

"Влада повинна залишатися єдиною в своїй рішучості продовжувати просувати реформи, чинячи опір тиску популістів і долаючи опір з боку зацікавлених кіл. Вирішальні кроки особливо необхідно вжити для боротьби з корупцією, яка залишається найбільш часто згадуваною перешкодою для ведення бізнесу в Україні", - додали в МВФ.

Як відомо, Міжнародний валютний фонд закликає Україну прийняти узгоджений з фондом бюджет на 2017 рік.

Українська правда

Теми: МВФ корупція
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Коментарі — 3
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IP: 46.133.109.---Naim18.11.2016 16:23
Так как финансирование идет через министерства, первыми должны сесть министры!
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IP: 159.224.186.---vitaliy4918.11.2016 15:08
Так что.... это они сами друг друга будут садить...???
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IP: 194.50.169.---Бууу-га-га18.11.2016 15:06
Ті інститути не для того створювались, щоб високопосадових корупціонерів саджати, а щоб "західні партнери" від нас відчепились.
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