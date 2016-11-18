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МВФ вимагає ув'язнити українських чиновників-корупціонерів

П'ятниця, 18 листопада 2016, 14:02
МВФ вимагає ув'язнити українських чиновників-корупціонерів

Міжнародний валютний фонд зазначає, що попри певний поступ у боротьбі з корупцією в Україні, досі не затримані високопосадовці-корупціонери.

Про це йдеться у заяві місії, оприлюдненій у п'ятницю.

"У той час як був досягнутий певний прогрес у створенні нових інститутів, в тому числі Національного антикорупційного бюро України, а також публікації декларацій активів посадових осіб високого рівня… відчутних результатів в переслідуванні і засудженні корумпованих чиновників високого рівня і вилучення доходів від корупції досі не досягнуто", - сказано у заяві місії.  

"Влада повинна залишатися єдиною в своїй рішучості продовжувати просувати реформи, чинячи опір тиску популістів і долаючи опір з боку зацікавлених кіл. Вирішальні кроки особливо необхідно вжити для боротьби з корупцією, яка залишається найбільш часто згадуваною перешкодою для ведення бізнесу в Україні", - додали в МВФ.

Як відомо, Міжнародний валютний фонд закликає Україну прийняти узгоджений з фондом бюджет на 2017 рік.

Українська правда

Теми: МВФкорупція
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