МВФ требует посадить украинских чиновников-коррупционеров

Международный валютный фонд отмечает, что несмотря на определенный прогресс в борьбе с коррупцией в Украине, до сих пор не задержаны высокопоставленные чиновники-коррупционеры.

Об этом говорится в заявлении миссии, обнародованном в пятницу.

"В то время как был достигнут определенный прогресс в создании новых институтов, в том числе Национального антикоррупционного бюро Украины, а также публикации деклараций активов должностных лиц высокого уровня... ощутимых результатов в преследовании и осуждении коррумпированных чиновников высокого уровня и изъятия доходов от коррупции до сих пор не достигнуто", - говорится в заявлении миссии.

"Власть должна оставаться единой в своей решимости продолжать продвигать реформы, сопротивляясь давлению популистов и преодолевая сопротивление со стороны заинтересованных кругов. Решающие шаги особенно необходимо принять для борьбы с коррупцией, которая остается наиболее часто упоминаемой препятствием для ведения бизнеса в Украине", - добавили в МВФ.

Международный валютный фонд призывает Украину принять согласованный с фондом бюджет на 2017 год.

Украинская правда