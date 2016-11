Федерація журналістів Європи закликає розслідувати вбивство Шеремета

Федерація журналістів Європи закликає уряд України розслідувати вбивство журналіста "Української правди" Павла Шеремета.

Про це йдеться у повідомленні Федерації на твіттері у середу.

"Хто замовив вбивство білоруського журналіста Павла Шеремета в Україні? Ми закликаємо український уряд покінчити з безкарністю", – йдеться у заяві.

Who ordered Belarusian journalist Pavel Sheremet's murder in #Ukraine?

We call on Ukrainian gov to #EndImpunityhttps://t.co/M2eR6dbFO8